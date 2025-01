CREDIT SUISSE: Neue Dokumente zeigen, wie nach einem Eklat in Hongkong die Sicherheitsmassnahmen für den früheren CS-Chef Tidjane Thiam massiv ausgeweitet wurden. Bei einem Vorfall in Hongkong im Oktober 2016 wurde Thiam in einen privaten Konflikt mit dem Ex-Mann seiner heutigen Ehefrau Marie-Soazic Geffroy verwickelt. Mittelsmänner der Anwälte des Ex-Mannes versuchten, Thiam in der Hotellobby ein vertrauliches Dokument zu übergeben. Interne Dokumente, die der «NZZ am Sonntag» vorliegen, zeigen, dass die CS daraufhin umfassende und kostspielige Sicherheitsmassnahmen finanzierte, obwohl ein Teil davon Thiams Privatleben betraf. Auf Anfrage sagt der Sprecher von Tidjane Thiam, die Übernahme der Kosten für die Sicherheitsüberwachung durch die CS sei aus beruflichen Gründen gerechtfertigt gewesen. «Trotzdem bot Tidjane Thiam an, diese Kosten privat zu übernehmen, erhielt aber nie eine Antwort von der Bank», sagt der Sprecher weiter. Die Vorfälle in jener Hongkonger Nacht wirken bis heute nach. Die Credit Suisse und ihre heutige Besitzerin, die UBS, sind kürzlich von Geffroys Ex-Gatten vor einem Gericht in den USA eingeklagt worden. Seine Anschuldigung: Die CS habe nach der versuchten Übergabe des Briefs zwischen 2016 und 2019 ein umfassendes Spionageprogramm gegen ihn aufgezogen - orchestriert von Thiam persönlich. Laut dem Anwalt des Ex-Gatten ist dieses Verfahren weiterhin hängig. (NZZaS S. 33)