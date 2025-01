KI: Die USA haben die Schweiz aus den verbündeten Ländern für den unbegrenzten Zugang zu KI-Computerchips ausgeschlossen. Wirtschaftsminister Guy Parmelin kritisierte diesen Entscheid in einem Interview in der «NZZ am Sonntag». Die Frage der Einstufung der Schweiz nur in der zweiten Gruppe sei Gegenstand von Gesprächen mit den USA. Das Ziel sei die Aufnahme in die Ländergruppe mit unbeschränktem Zugang. (NZZaS, S. 4; sh. separate Meldung)