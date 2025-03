SWISSCOM: Mit der Übernahme von Vodafone Italia wird der Telekomkonzern bekanntlich zweitgrösster Netzbetreiber in Italien. Das starke Wachstum entfache in Bern wieder die Debatte über Staatsbeteiligungen im Ausland, schreibt die «Sonntagszeitung». Wie sie erfahren habe, löste die Auslandsstrategie der Swisscom in den Fernmeldekommissionen des Parlaments diverse Diskussionen aus. Es gebe Stimmen, die die Tätigkeiten der Swisscom im Ausland einschränken wollen. Auch der Ruf nach einer Privatisierung werde wieder lauter. Für beide Anliegen gebe es aber keine Mehrheit - oder noch nicht. Die Swisscom hält laut dem Bericht fest, dass sie ihre Geschäfte in der Schweiz und im Ausland getrennt führe. Das bedeute, dass die Grundversorgung in der Schweiz unabhängig von den Aktivitäten in Italien sichergestellt sei. Hauptaugenmerk bleibe auf dem einheimischen Markt. (SoZ S.35)