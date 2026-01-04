GROUPE MUTUEL: Groupe Mutuel, die Walliser Krankenkasse mit Sitz in Martigny, kürzt die Leistungen für Patienten mit Muskelverspannungen. Per Mitte April 2026 führt die Krankenkasse einen neuen Tarifrahmen für Leistungen der Alternativmedizin ein, wie es in einem Artikel der «Schweiz am Wochenende» heisst. Damit will die Kasse «eine kontrollierte Kostenentwicklung in den Zusatzversicherungen sicherstellen und Prämienerhöhungen begrenzen», wie sie in einem der Zeitung vorliegenden Brief schreibt. Neu vergütet die Groupe Mutuel nur noch 60 Minuten einer Behandlung - die auch 90 oder 120 Minuten dauern können - und zahlt nur noch für fünf Behandlungen plus acht andere Therapien. Für jeweils vier weitere Therapien braucht es einen zusätzlichen medizinischen Bericht. Zuvor gab es keine offizielle Limite für die Anzahl Behandlungen. Laut einer Sprecherin der Kasse sind weniger als 5 Prozent der Kunden davon betroffen. Gemäss der Zeitung waren indes Anfang 2025 rund 1,1 Millionen Personen bei der Kasse zusatzversichert, so dass die Zahl der Betroffenen bei über 50'000 liegen könnte. (SaW; S. 11)