IMMOBILIENMARKT: Der Markt für Büroflächen in der Schweiz bleibt weiter angespannt. So wären etwa die Leerstände im Raum Zürich Flughafen noch nie so hoch wie heute, wie David Schoch vom Beratungsunternehmen CBRE gegenüber der «NZZ am Sonntag» sagte. Bei den neu angemieteten und neu genutzten Büroflächen sei ein «markanter» Rückgang des Bedarfs festgestellt worden. Sinnbild dafür ist der der frühere Hauptsitz der Swissair «Balsberg», der heute der privaten Gesellschaft Priora gehört. Ernst Senteler vom Priora-Verwaltungsrat habe auf Anfrage die Leerstände an diesem Standort in der Grössenordnung von rund 30 Prozent bestätigt. Eine mögliche Umnutzung in eine Wohnimmobilie werde in Betracht gezogen, so Senteler weiter. Bis jetzt fehle jedoch der politische Wille, die Baugesetze und Zonenordnung flexibler nach dem tatsächlichen Bedarf auszurichten. (NZZaS, S. 27)