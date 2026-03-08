ROCHE: Lob für die Schweizer Regierung von Roche-Verwaltungsratspräsident Severin Schwan. Es sei «absolut richtig», dass das Staatssekretariat für Wirtschaft die Verhandlungen mit den USA fortsetze - trotz des Entscheids des obersten US-Gerichts. Das sagte Schwan in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Samstag. Das Ziel müsse es sein, Rechtssicherheit zu schaffen. In Bezug auf Roche sieht er die Pharmasparte des Konzerns gut aufgestellt. Anders sehe es für die Diagnostik-Sparte aus. Diese sei von den Zöllen betroffen. «Es geht um viel Geld», so Schwan. So habe die Sparte eine grosse Produktionsstätte in der Innerschweiz, die einen bedeutenden Teil nach Amerika ausführe. (NZZ, S. 25; siehe auch separate Meldung)