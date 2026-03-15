MIGROS: Nach dem Tegut-Flop tritt der Präsident der Migros Zürich, Christian Biland, laut der «SonntagsZeitung» in den Ruhestand. Ersetzt wird er durch Hans-Ruedi Christen, der mit Chocolat Frey viel Geld in den USA versenkte, wie die Zeitung schreibt. Migros Zürich ist die grösste Migros-Regionalgenossenschaft. Vor ein paar Tagen habe die Migros Zürich verneint, dass das Tegut-Fiasko personelle Konsequenzen haben wird, schrieb die «NZZ am Sonntag». Insider hätten im Zusammenhang mit Tegut von jahrelangem Missmanagement gesprochen. Auf eine entsprechende Frage sei Migros Zürich nicht eingegangen. Die «NZZ am Sonntag» merkte an, dass Biland dieses Jahr nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident der Migros Zürich antreten werde. (SoZ S. 33, NZZaS S. 27)