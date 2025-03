ON RUNNING: Der Zürcher Laufschuhhersteller On Running zeigt sich im Streit mit dem Verein Swissness Enforcement, der das nationale Swissness-Gesetz weltweit durchsetzen soll, hart. On produziert seine Schuhe in Südostasien, wirbt aber in vielen Ländern mit dem Schweizerkreuz, wie die »NZZ am Sonntag« schreibt. Deshalb hatte der Verein Swissness Enforcement vor rund einem Jahr mit juristischen Schritten gedroht, falls der Konzern seine Praxis nicht überdenke. Auf Anfrage der »NZZ am Sonntag« stellt On klar, dass man nicht gewillt sei, im Gegensatz zur Schweiz auch im Ausland auf die Verwendung des Schweizerkreuzes zu verzichten. Das Unternehmen sehe »keine Grundlage« für die rechtliche Kritik des Vereins. Man halte die Marketingvorschriften in allen Ländern ein, in denen die On-Produkte vermarktet würden. Swissness Enforcement, getragen von wichtigen Vertretern der Schweizer Wirtschaft, werde nun Ende März an der Jahresversammlung darüber beraten, ob man On vor Gericht bringen wolle - oder still und leise einen Rückzieher mache, schreibt die Zeitung. (NZZaS S. 37)