GLOBUS: Nach der Signa-Pleite wird René Benkos Immobilienportfolio schrittweise verkauft. Wie die «SonntagsZeitung» gestützt auf den jüngsten Bericht des Sanierungsverwalters zur Immobilientochter Signa Prime schreibt, wurden die Immobilien nach der Insolvenzeröffnung stark abgewertet. Das betrifft auch fünf Globus-Immobilien in Zürich, Basel und Bern, darunter das prestigeträchtige Gebäude an der Bahnhofstrasse in Zürich. Ihr Wert ist seit der Eröffnung der Insolvenz um 33 Prozent gesunken - von 1,3 Milliarden Euro auf noch 892 Millionen. Sinkt der Wert drastisch weiter, könnte dies für die Kantonalbanken zum Problem werden. Sie haben Signa Kredite in dreistelliger Millionenhöhe gegeben. Als nächstes müssen sich die Gläubiger auf einen Plan für die Signa Prime einigen. Am Montag findet in Wien die sogenannte Sanierungsplantagsatzung statt. Wird der Plan angenommen, geht die Verwertung der Immobilien der Signa Prime an einen Treuhänder. So soll verhindert werden, dass es zu Notverkäufen kommt. (SoZ, S. 41)