SWISS I: Die Swiss muss das zweite Jahr in Folge bereits verkaufte Flüge aus dem Sommerflugplan streichen. Über 13'000 Passagiere mussten laut der «NZZ am Sonntag» umgebucht werden. «Der Flugbetrieb gehört zu den komplexesten Planungsaufgaben überhaupt und basiert bei der Swiss auf klar strukturierten, langfristigen Prozessen sowie hoher operativer Disziplin», sagte die Airline dazu. Die «NZZ am Sonntag» schreibt nach Gesprächen mit Insidern von weiteren «Pannen». So habe die Swiss im letzten Herbst die Instruktoren für den neuen Langstreckenjet A350 in die Ferien geschickt, just als dieser flugtüchtig gemacht werden sollte. Am Ende habe er nur abheben können, weil die Instruktoren ihre Ferien abgesagt hätten. Für die bereits gebuchten Ferien sei die Swiss aufgekommen. Die Swiss rechtfertigte den Vorfall mit der hohen Komplexität der Einflottung eines neuen Flugzeugtyps und den daraus entstandenen Verzögerungen. (NZZaS, S. 33)