SKYGUIDE: Skyguide, der Schweizer Flugsicherungsdienst, steht vor grossen Herausforderungen: Technische Ausfälle, wirtschaftlicher Druck und Personalmangel haben zu einer Serie von Pannen geführt, die das Vertrauen in den Betrieb erschüttern. In einem internen Schreiben, das «SonntagsBlick» vorliegt, schlägt Chief Technology Officer Klaus Meier Alarm: «Wir befinden uns in einer Krise», schrieb dieser am 8. März an die rund 1500 Angestellten. Er beschreibt die derzeitige Situation als einen «perfect storm» aus technischen Problemen, negativer Medienberichterstattung und Diskussionen mit der Aufsichtsbehörde, dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (SoBli).