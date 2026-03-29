PARTNERS GROUP: Die Partners Group gerät laut einem Artikel der «NZZamSonnntag» wegen ihrer Beteiligung am US-Kita-Betreiber KinderCare zunehmend unter politischen Druck. Der demokratische Senator Jeff Merkley habe eine Untersuchung lanciert und werfe den Private-Equity-Investoren vor, Gewinne über das Kindeswohl zu stellen. Auslöser sind Berichte über Misshandlungsfälle in einzelnen Einrichtungen sowie strukturelle Probleme. Gleichzeitig habe KinderCare 2024 staatliche Subventionen von über 850 Millionen US-Dollar erhalten, heisst es im Artikel. Für Partners Group kommt die Kritik in einer angespannten Phase: Seit dem Börsengang 2024 hat die Aktie von KinderCare über 90 Prozent an Wert verloren. Zudem laufe eine Sammelklage im Zusammenhang mit dem IPO, an dem auch UBS beteiligt war. Partners Group erklärte gegenüber der Zeitung, man kooperiere mit den Behörden und verweist auf Verbesserungen in der Branche durch das Engagement. (NZZaS, S. 33)