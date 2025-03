THREEMA/SIGNAL: Diese geheime Chatgruppe kennt nun die ganze Welt: Die Koordination eines militärischen Angriffs auf die Huthi-Rebellen durch hohe US-Regierungsvertreter in einem Signal-Chat sorgt für Wirbel. Dabei wird auch die Sicherheit des verschlüsselten Kurznachrichtendiensts Signal in Zweifel gezogen. Der Bundesrat und die Schweizer Armee nutzen mit Threema ebenfalls ein privates Chat-Programm, auch für vertrauliche Informationen. Threema hat dabei gegenüber Signal aber einen entscheidenden Vorteil: Die Version für Unternehmen und Institutionen verfügt über zusätzliche Hürden, damit nicht versehentlich Externe in geheime Chats gelangen, wie dies in den USA mit dem Chefredaktor des «The Atlantic» passiert ist. Threema-Chef Robin Simon (46) sagt, dass der Schweizer Dienst mit Unternehmen in rund 100 Ländern arbeite und Verträge mit 14 Staaten abgeschlossen habe, in denen Threema von Regierungen, Militärs und Sicherheitsdiensten genutzt werde. (SonntagsBlick S.18)