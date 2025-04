VERTEIDIGUNG II: Laut Blackrock-Vizepräsident Philipp Hildebrand muss sich die Schweiz auf neue sicherheitspolitische Zeiten in Europa einstellen. Gemäss Informationen von SonntagsBlick sagte Hildebrand an der Bundesratsklausur am Mittwoch, die Schweiz müsse einen Beitrag zur europäischen Aufrüstung leisten - in diesem Kontext stellte der frühere Nationalbankchef die Anschaffung des amerikanischen Kampfjets F-35 zur Diskussion. In europäischen Hauptstädten geht die Diskussion über den F-35 weiter. «Zu lange sind Angebote aus Paris für eine gemeinsame europäische Verteidigungsfähigkeit unbeantwortet geblieben», sagte Ulrich Schlie, ehemaliger Planungsstabchef im deutschen Verteidigungsministerium, diese Woche bei einer Militärtagung in Paris. Europa müsse sich so weitgehend wie möglich von amerikanischen Systemen unabhängig machen - dies betreffe auch die F-35-Produktion. (SoBli)