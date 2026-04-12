MBAER: Die «NZZ am Sonntag» zeichnet auf Basis bankinterner Quellen nach, wie die von der Finma in Liquidation geschickte Zürcher MBaer Merchant Bank nach Jahren mit problematischen Hochrisikokunden versuchte, ihr Geschäft zu bereinigen - und dabei auf die falsche Mannschaft setzte. Gründer Mike Bär verpflichtete ab 2024 eine Gruppe ehemaliger Sberbank-Schweiz-Manager um Ex-CEO Annett Viehweg, die dank ihrer Russlanderfahrung die toxischen Kundenbeziehungen abbauen sollten. Laut bankinternen Quellen bewirkte die neue Führung jedoch das Gegenteil: Das Russlandgeschäft soll ausgeweitet worden sein, darunter die Aufnahme eines kremlnahen Kunden noch im Sommer 2024. Nach eineinhalb Jahren Remediation waren erst 35 Prozent des Kundenbuches bereinigt - zu wenig für die Finma, die der Bank schliesslich die Lizenz entzog. Den Schlusspunkt setzt die US-Behörde Fincen, die MBaer vorwirft, über 100 Millionen Dollar krimineller Akteure mit Verbindungen zu Russland und den iranischen Revolutionsgarden durch das amerikanische Finanzsystem geschleust zu haben. (NZZaS, S. 37)