UBS: Der Schlagabtausch zwischen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und der UBS-Spitze wird immer schärfer. An der Generalversammlung der Grossbank sprachen am Donnerstag CEO Sergio Ermotti und Präsident Colm Kelleher Klartext und scheuten auch nicht vor Pathos zurück, wie es in der «SonntagsZeitung» heisst. «Die Schweiz befindet sich an einem Scheideweg», so Kelleher, «übermässige Eigenkapitalanforderungen würden dem Finanzplatz schaden. In einem Interview mit Bloomberg-TV hat die Bundespräsidentin den beiden Herren nun widersprochen. Keller-Sutter pochte auf Stabilität - zum Untergang der Credit Suisse habe neben Missmanagement auch »der Mangel an Kapital« geführt. (SoZ S. 41)