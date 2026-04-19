WEF: WEF-Gründer Klaus Schwab nimmt in einem Schreiben an die Eidgenössische Stiftungsaufsicht (ESA) seine beiden Nachfolger, WEF-Co-Präsident André Hoffmann und Larry Fink, ins Visier. Das Dokument, das die «NZZ am Sonntag» einsehen konnte, ging im März beim Bund ein. Schwabs zentrales Anliegen zur «Zukunftssicherung der Stiftung» betrifft die derzeitige Führung. Ihn stört, dass Hoffmann und Fink nicht nur - und wohl auch nicht primär - dem WEF verpflichtet sind. Hoffmann ist Grossaktionär und Vizepräsident von Roche, Fink ist Gründer, CEO und Verwaltungsratspräsident von Blackrock, dem grössten Vermögensverwalter der Welt. Schwab fordert nun die Ernennung eines Präsidenten mit «institutioneller Unabhängigkeit und ohne Interessenkonflikte». Gerade bei Fink, der als Blackrock-Chef möglichst viel Profit für sich und seine Aktionäre erwirtschaften muss, scheinen Interessenkonflikte tatsächlich nicht ausgeschlossen. (NZZaS, S. 35)