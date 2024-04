MINERALWASSER: Der Nahrungsmittel-Hersteller Nestlé ist kürzlich wegen gefilterter Wasser in Frankreich unter Druck gekommen. Der Graubündner Kantonschemiker Matthias Beckmann lässt sich nun in diesem Zusammenhang von der «NZZ am Sonntag» folgendermassen zitieren: Werde Mineralwasser in eine Petflasche abgefüllt, könne man eigentlich nicht mehr von Mineralwasser reden, denn Pet könne den Geschmack des Wassers verändern. Beckmann kontrolliert Quellen wie jene von Valser oder Elmer. Die Geschmacksveränderung in der Petflasche sei unschön, aber legal. Der Verband der Schweizerischen Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten (SMS) erwidert, dass bei unzweckmässiger Lagerung geringe Mengen Chemikalien ins Wasser gelangen könnten. Die seien aber so gering, dass sie nicht zum Tragen kämen. (NZZaS p. 23)