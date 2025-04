PHARMA: Das Weisse Haus veröffentlichte Listen, in denen die Investitionen aus aller Welt gefeiert werden. Darauf stehen auch die geplanten Investments von Roche und Novartis in den USA. Nun wird aber Kritik laut. «Der Bund lässt die Pharmabranche hängen», sagt Stephan Mumenthaler, Direktor des Verbands Scienceindustries, in der «SonntagsZeitung». Grund für den Ärger ist der Entscheid des Bundesamts für Gesundheit, per Ende Jahr aus Spargründen den Masterplan zur Stärkung der biomedizinischen Forschung und Technologie zu beenden. Mumenthaler: «Ausgerechnet in diesen unsicheren Zeiten mit drohenden Strafzöllen und Handelskriegen wird die einzige Initiative gestrichen, die sich ansatzweise um gute Rahmenbedingungen kümmert.» (SoZ, S. 5)