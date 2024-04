MIGROS I: 2012 übernahm die Migros-Regionalgenossenschaft Zürich die schlingernde deutsche Handelskette Tegut. Bis jetzt gelang es nicht, diese fit zu trimmen. Seit Corona schreibt die Kette mit rund 300 Läden rote Zahlen. Dass sich daran bald etwas ändert, glaubt nicht einmal die Migros Zürich. «Aufgrund der anhaltend zurückhaltenden Konsumentenstimmung in Deutschland erwarten wir eine Erholung der Ergebnisse der Tegut-Gruppe erst nach 2024», sagt eine Mediensprecherin gegenüber der «NZZ am Sonntag». Dennoch ist ein Verkauf offenbar kein Thema: «Die Migros Zürich hält an ihrem Engagement in Deutschland fest, eine Veräusserung von Tegut steht nicht zur Debatte.» Dies erstaune insbesondere deshalb, weil sich die Migros gerade eine rigorose Schlankheitskur verschrieben hat, in deren Rahmen auch Auslandsaktivitäten auf den Prüfstand kommen, so die Zeitung. (NZZaS, S. 27)