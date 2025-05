FUSION HELVETIA/BALOISE: Die Fusion von Baloise und Helvetia sorgt für Aufsehen in der Versicherungsbranche. Falls die Aktionäre Ende Mai zustimmen, entsteht mit der neuen Helvetia Baloise Holding AG das zweitgrösste Versicherungsunternehmen der Schweiz nach Swiss Life. Das Management spreche zwar von einer «Fusion unter Gleichen», doch faktisch habe sich das Kräfteverhältnis seit der Jahrtausendwende gedreht, schreibt die «NZZ am Sonntag». Helvetia sei heute stärker, was auch an erfolgreichen Übernahmen - wie jener der Nationale Suisse - liege. Baloise dagegen stagnierte, verlor Marktanteile und schrieb zuletzt mit dem Digitalprojekt Friday Millionen ab. In den europäischen Märkten ergebe die Fusion laut Experten strategisch Sinn, heisst es weiter. Baloise sei stark in den Benelux-Ländern, Helvetia in Südeuropa. Eine gemeinsame Vision fehle allerdings bislang. (NZZaS, S.36)