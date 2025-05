(ISA), der zuständigen UNO-Behörde, es den Ländern untersagt, in der Tiefsee Rohstoffe abzubauen, sieht ein Dekret von Trump das Gegenteil vor, wie es in einem Artikel der «SonntagsZeitung» heisst. Konkret geht es vorerst um ein Gebiet im Pazifik mit Vorkommen an Nickel und Kobalt. TMC soll die Bodenschätze mit Schweizer Hilfe abbauen. Die Firma Allseas mit Sitz in Chatel-Saint-Denis im Kanton Freiburg besitzt 15 Prozent an TMC und verfügt über ein Schiff, dass für den Tiefseebergbau ausgerüstet ist. In Bern ist nun eine Interpellation eingereicht worden, die den Bund auffordert, das Vorhaben von Allseas zu unterbinden. (SoZ. S. 37)