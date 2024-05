UBS I: Wie viel Eigenkapital die UBS wirklich aufbauen muss, hat zu Fragezeichen geführt. Eine sichere Schweizer Grossbank braucht laut Aussagen von UBS-Chef Sergio Ermotti 20 Milliarden Dollar Eigenkapital, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. Darüber hinaus könne er nicht spekulieren, was die neuen Pläne des Bundesrats für die UBS bedeuten würde, sagte Ermotti. Das Finanzdepartement habe den von Ermotti genannten Betrag nicht kommentiert. Das Departement von Finanzministerin Karin Keller-Sutter sprach von 15 bis 25 Milliarden Franken. Finanzkreise würden darüber rätseln, ob es zusätzliche zu den 20 Milliarden Dollar noch einmal 15 bis 25 Milliarden bräuchte, heisst es in der «NZZ am Sonntag». (NZZaS, S. 21)