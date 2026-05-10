RUSSISCHES GAS: Trotz der Sanktionen der EU gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs stammen immer noch knapp 20 Prozent des flüssigen Erdgases in der EU aus Russland. Dies schreibt die «Schweiz am Wochenende» unter Berufung auf Zahlen der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Das sei brisant. «Weil die Schweiz ihr Erdgas am europäischen Markt bezieht und somit keinen Einfluss auf dessen Herkunft hat, werden auch hierzulande noch immer zahlreiche Stuben mit russischem Gas geheizt.» Mit dem Kauf- und Importverbot von russischem LNG versucht der Bundesrat nun, «Russlands Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe zu verringern, die den Krieg gegen die Ukraine massgeblich mitfinanzieren», schreibt die Zeitung. Das Verbot gilt seit Samstag, dem 25. April. Bei vorbestehenden Langzeitlieferverträgen gilt eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres. Der Energiekonzern Axpo oder der Rohstoffkonzern Trafigura hätten den Hahn mit russischem Gas zugedreht. Vereinzelt hatten aber in der Schweiz registrierte Gesellschaften weiterhin mit russischem LNG gehandelt. Etwa der Zuger Ableger des Gaskonzerns Novatek, Russlands Nummer zwei hinter Gazprom. Die jüngsten Sanktionen dürften diesem Geschäft nun einen Strich durch die Rechnung machen, schrieb die Zeitung. (Schweiz am Wochenende S. 8)