PENSIONSKASSEN: Schrumpfen die Renten, weil die Pensionskassen falsch anlegen? Zu diesem Schluss kommt zumindest die «SonntagsZeitung». Damit tatsächlich genug für eine ausreichende Rente verfügbar ist, investieren Pensionskassen das Vorsorgegeld. Ein grosser Teil der Altersleistungen speist sich denn auch aus den Erträgen am Finanzmarkt. Wie das Blatt schreibt, schöpfen die Schweizer Pensionskassen aber bei weitem nicht aus, was möglich wäre. Die Renten könnten demnach bis zu 50 Prozent höher sein. Der Grund liegt in der Anlagestrategie. Diese sie sehr konservativ. So sei der Anteil an Aktien mit rund 30 Prozent tief, dafür setzen die Kassen stark auf Obligationen - die jedoch kaum etwas zur Vermögensbildung beitragen. Wären die Pensionskassen in den letzten zehn Jahren im Schnitt jedes Jahr nur einen Prozentpunkt stärker in Aktien und entsprechend weniger in Obligationen investiert gewesen, lägen heute 8,4 Milliarden Franken mehr auf den Vorsorgekonten. Damit könnte man dieses Jahr nicht nur die 13., sondern auch noch eine 14. AHV-Rente auszahlen. Doch die Kassen setzten lieber auf Sicherheit als auf Rendite. Dies liege womöglich auch an den Stiftungsräten, die Angst vor persönlicher Haftung hätten - etwa nach einem Börsencrash. (SoZ, S. 1, 33)