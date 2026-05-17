RUSSLAND-GELDER: Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat laut einem Bericht des «Sonntags-Blick» (SoBli) die Blockierung von 20 Millionen Dollar auf einem Konto der Bank Julius Bär in Zürich gestützt. Die Gelder waren laut dem Bericht im März 2022 kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine als angebliche Schenkung an den niederländischen Anwalt Alex van der Zwaan überwiesen worden, dessen Schwiegervater der sanktionierte Oligarch German Khan ist. Die Bank habe das Geld jedoch gesperrt, weil sie vermutet habe, dass der sanktionierte Oligarch weiterhin indirekt Kontrolle darüber ausübe. Van der Zwaan habe sich dagegen gewehrt und erklärt, es seien keine Sanktionen umgangen worden.