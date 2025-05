SWISSCOM: Ältere IT-Fachkräfte der Swisscom fürchten laut der «Sonntagszeitung» zunehmend um ihren Arbeitsplatz wegen neuer Entwicklungszentren im Ausland. Die über 50-Jährigen fühlten sich durch Entlassungen, Frühpensionierungen und die IT-Standorte in Riga und Rotterdam unter Druck gesetzt, schrieb die Zeitung. Laut der Gewerkschaft Syndicom werde befürchtet, dass Swisscom dort vermehrt Stellen direkt besetze. Ursprünglich sei beabsichtigt gewesen, in diesen Zentren aufgrund des Fachkräftemangels in der Schweiz Fachkräfte ausserhalb der EU einzustellen. Swisscom räumte gegenüber der Zeitung Sorgen älterer Mitarbeitender ein, sehe jedoch kein generelles Negativbild. Man wolle IT-Fachkräfte weiterhin prioritär in der Schweiz rekrutieren und fördern. (SoZ, S. 35)