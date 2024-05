EXPORTFÖRDERUNG: Die vom Bund mit finanzierte Exportagentur Switzerland Global Enterprise (S-GE) hat mehr als zwei Jahre nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ihre Niederlassung in Moskau dicht gemacht, wie «Blick am Sonntag» berichtet. Geschlossen werden soll auch der Swiss Business Hub Russland, der mehr als 20 Jahre in der russischen Hauptstadt bestand, bestätigte die Organisation gegenüber der Zeitung. Bereits seit Kriegsausbruch im Februar 2022 seinen «sämtliche Standardexportförderaktivitäten für oder im Markt Russland gestoppt» worden, hiess es weiter. Die letzten Jahre ging es daher vor allem darum, Firmen bei der Einhaltung der Sanktionen und bei der Neuausrichtung von Aktivitäten ausserhalb von Russlands zu beraten. Die Nachfrage sei in den letzten Monaten aber stark zurückgegangen, was schliesslich der Anlass für die Schliessung war. Die Kräfte sollen künftig an anderen Orten besser genutzt werden. (BaS, S. 22-23)