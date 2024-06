UBS: Die technische Fusion der Credit Suisse AG mit der UBS ist abgeschlossen. Und Sergio Ermotti könnte möglicherweise länger Chef der letzten verbliebenen Grossbank der Schweiz bleiben als gedacht, wie es in einem Artikel der «SonntagsZeitung» heisst. Der Grund dafür ist die Versetzung des einstige CS-Banker und Nachfolge-Kandidaten Iqbal Khan nach Asien, was teilweise als Rückschlag interpretiert werde, wie es in dem Artikel heisst. Als weiteren Grund wird genannt, dass Rob Karofsky, bekannt als «The Killer», neben Khan die Co-Präsidentschaft der Vermögensverwaltung übernimmt. So wecke die Neuorganisation Spekulationen über Ermottis potenzielle Nachfolge und seine zukünftige Rolle als Verwaltungsratspräsident. Rob Karofsky Hindernisse als möglicher Nachfolger seien allerdings sein Alter und seine US-Nationalität. Würde Ermotti allerdings VR-Präsident, wenn Colm Kelleher 2027 in den Ruhestand trete, könnte so ein Hindernis umgangen werden, heisst es. (SZ, S. 33)