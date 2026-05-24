10-MILLIONEN-INITIATIVE II: Nur drei Wochen vor der wichtigsten Abstimmung ist sich die SVP offensichtlich nicht einig, wie absolut der Bevölkerungsdeckel von zehn Millionen zu verstehen ist. Er werde der Initiative zustimmen, sagte der Berner SVP-Grossrat Andreas Michel gegenüber der «NZZ am Sonntag». Der Verwaltungsratspräsident der Privatklinik Meiringen warnt aber gleichzeitig vor der Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der EU. Ohne sie drohe in den Randregionen ein Leistungsabbau im Gesundheitswesen. Er setze deshalb auf eine pragmatische Umsetzung des Volksbegehrens. Für Erstaunen hat auch Manfred Bühler gesorgt, Nationalrat und Präsident der SVP Bern. In der RTS-Sendung «Infrarouge» sagte er: «Man fokussiert sich viel zu stark auf diese zehn Millionen. Das ist eher ein symbolischer Wert.» Die Diskussion kommt der SVP-Leitung ungelegen. Der Parteipräsident Marcel Dettling äussert sich auf Anfrage klar: «Wenn der Bundesrat seine Arbeit nicht macht, kommt die 10-Millionen-Grenze. Es braucht die klaren Leitlinien.» (NZZaS S. 2)