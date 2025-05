DIVERSITY: Kurz nach Amtsantritt sagte Präsident Donald Trump den Bestrebungen der amerikanischen Firmen in Sachen «Diversity, Equity und Inclusion» - kurz: DEI - den Kampf an. Während viele Unternehmen der Ansage umgehend Folge leisteten, versuchen andere, ihre Strategie der Vielfalt und Inklusion zu retten, so ein Bericht in der «SonntagsZeitung». Beraterin Christiane Bisanzio gibt konkrete Tipps, wie Firmen dabei am besten vorgehen, um beide Lager zufriedenzustellen. (SoZ, S. 33)