MIGROS: Bei der Migros verliert im Rahmen des Konzernumbaus die Nachhaltigkeit deutlich an Gewicht. In den Abteilungen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigten, seien von 35 Angestellten bereits zehn weg, darunter Fachleute für Klima, Wasser, Biodiversität und Entwaldung, schreibt die «SonntagsZeitung». Die Migros gebe an, damit an Effizienz gewinnen zu wollen. Es sei möglich, dass bei der am Dienstag anstehenden neuen Entlassungsrunde weitere Nachhaltigkeitsfachleute gehen müssten, so die Zeitung. Nachhaltigkeitschef Christopher Rohrer hatte bereits früher in den Medien erklärt, es sei nicht oberstes Ziel der, als «nachhaltigste Detailhändlerin der Welt» zu gelten. (SoZ, S. 37)