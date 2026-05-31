SWISS: Die Swiss greift wegen Problemen mit ihrem kleinsten Flugzeugtyp zu drastischen Massnahmen. Zwei Airbus A220-100 sind ausser Betrieb genommen worden und werden nun ausgeschlachtet. Damit will die Schweizer Airline Ersatzteile für den Rest der A220-Flotte erhalten. Im vergangenen Oktober hatte die Swiss wegen der Probleme mit der Triebwerkswartung und dem Ersatzteilmangel die Stilllegung aller neun kleinen Airbus A220-100 für eineinhalb Jahre beschlossen. Damit wollte die Swiss die 18 Triebwerke der A220-100 für die grösseren A220-300 nutzen, von denen die Fluggesellschaft 21 Maschinen im Einsatz hat. Damit steige die Einsatzbereitschaft der A220-300-Flotte. Nun geht die Swiss einen Schritt weiter: «Die beiden A220-100 HB-JBD und HB-JBC werden nicht mehr reaktiviert, sondern ausgeflottet und zerlegt. Durch die Zerlegung sichern wir gezielt Komponenten für den Eigenbedarf», sagte eine Swiss-Sprecherin am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur zu entsprechenden Medienberichten der Vortage. Denn die Verfügbarkeit von Komponenten für die Airbus-A220-Flotte sei weiterhin weltweit angespannt. («Aerotelegraph», «Aviation Week», «Blick»)