SIX: Die Schweizer Börse SIX will selber nicht an die Börse gehen. «Es gibt keine Pläne für einen Börsengang», sagte Verwaltungsratspräsident Thomas Wellauer in einem Interview mit «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) vom Samstag. Der im nächsten Jahr scheidende Präsident kündigte eine neue Handelsplattform für die Börsen der SIX in der Schweiz, Spanien und Grossbritannien in den nächsten zwei Jahren an. An der Beteiligung an der französischen Worldline will die SIX trotz des «äusserst enttäuschenden» Aktienkurses von Worldline festhalten. «Wir sind operativ eng verflochten», sagte Wellauer. Zudem sei der innere Wert von Worldline höher ist als der aktuelle Aktienkurs. (NZZ S. 25, s. separaten Artikel)