POST: An acht Standorten in der Schweiz testet die Schweizerische Post seit Jahresbeginn die Filiale der Zukunft. Wie die «SonntagsZeitung» schrieb, können sich dort Kundinnen und Kunden in speziellen Kabinen anstatt am Schalter via Videoschaltung zu Bankgeschäften von Postfinance beraten lassen oder einen Strafregisterauszug bestellen. Die Post bestätigt, dass sie das neuartige Angebot in Bern, Basel, Genf, Altdorf, Oberwil BL, Berikon-Widen AG, Petit-Lancy GE und Monthey VS gestartet hat. Die Gewerkschaft Syndicom zeigt sich alarmiert. Es. stelle sich die Frage, ob der Abbau beim Filialnetz nur die Spitze des Eisbergs sei und der Service public noch stärker abgebaut werden solle. (SoZ, S. 37)