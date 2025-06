SYNGENTA: Der Agrochemiekonzern soll laut CEO Jeff Rowe irgendwann wieder an die Börse. «Wenn die Zeit reif ist, werden wir einen neuen Antrag stellen», sagte er in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Der zum chinesischen Staatskonzern ChemChina gehörende Konzern plante für 2024 den Gang an die Börse in Shanghai. Das Unternehmen zog sein Kotierungsgesuch dann aber kurzfristig zurück. Einen konkreten Zeitpunkt für einen Börsengang gibt es laut dem CEO allerdings nicht. «Wir konzentrieren uns jetzt erst auf die weitere Verbesserung des Geschäfts», so Rowe. Auf die Frage, wie hoch die Marge denn für einen Börsengang sein müsse, sagte er: «Wir wollen ganz an die Spitze der Branche.» (NZZaS, S. 34)