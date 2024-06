PHARMA: Die in der Schweiz ansässigen Pharmaunternehmen haben weitere Stellen abgebaut. Im Forschungszentrum von Roche in Schlieren ZH kam es zu Abgängen, wie der Konzern auf Anfrage der «NZZ am Sonntag» erklärte. Das Unternehmen sprach von einer punktuellen Reduktion im Bereich Pharmaforschung und frühe Entwicklung. Auch Novartis schliesse einen Stellenabbau nicht aus. Pfizer baute in Zürich bereits 23 Arbeitsplätze ab, weitere 90 Mitarbeitende müssen gemäss der Zeitung bei der Pfizer-Tochter Seagen mit der Entlassung rechnen. Takeda kündigte nach dem Konsultationsverfahren mit den Beschäftigten an, in Opfikon ZH 120 Stellen aufzuheben. (NZZaS S. 27)