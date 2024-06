SCHINDLER: Für den Chef des Liftherstellers Schindler sind Doppelspurigkeiten im Unternehmen «nicht mehr akzeptabel». Der grösste Hebel liege in China, antwortete Silvio Napoli auf die Frage von CH Media, ob es in der Schweiz zu einem Stellenabbau kommen werde. Der Lift- und Rolltreppenhersteller schaue sich weltweit alle Standorte an, sagte Napoli in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende» vom Samstag. Die Doppelspurigkeiten stammten von vielen Akquisitionen. Der Fokus liege nun auf China. Trotz der Immobilienkrise werde immer noch ein Drittel des weltweiten Umsatzes in der Aufzugsbranche in China erzielt, sagte Napoli. Schindler habe «nur» knapp 15 Prozent des Geschäfts in China. Das Unternehmen sei also betroffen, aber nicht dramatisch. («Schweiz am Wochenende» S. 10f.)