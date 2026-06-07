ON: Der Sportartikelhersteller On hat die Behörden zur Zulassung des Schweizerkreuzes auf seinen Produkten laut der «NZZ am Sonntag» massiv unter Druck gesetzt. Der Konzern habe dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) mit einer Staatshaftungsklage gedroht, falls ihm durch das Vorgehen der Behörde ein Schaden entstehe, schrieb die Zeitung unter Verweis auf interne E-Mails. Zudem habe On die Löschung eines kritischen Interviews auf der IGE-Webseite verlangt und erreicht. Im Kern des Streits ging es um die Frage, ob On das Schweizerkreuz auf seinen Schuhen verwenden darf, obwohl die Produkte fast vollständig in Asien hergestellt werden. Forschung, Entwicklung und Design erfolgen jedoch in der Schweiz. Im November 2025 erklärte sich die Behörde schliesslich bereit, On das Schweizerkreuz auf sämtlichen Produkten zu erlauben, sofern es zwischen den Begriffen «Swiss» und «Engineering» platziert werde, hiess es im Bericht. Das IGE wolle die «subjektive Interpretation» der E-Mails nicht kommentieren, schrieb die Zeitung. Das Interview habe man «für ein konstruktives Klima» gelöscht. On habe sich nicht zur Korrespondenz mit dem IGE geäussert. (NZZaS, Front/S. 36)