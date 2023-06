STEUERN: Eine Reihe von Kantonen begünstigen laut der "NZZ am Sonntag" die Hauseigentümer bei den Steuern. So setze etwa der Kanton Zug den Steuerwert der Immobilien deutlich unter dem Marktwert an. Damit sinke die Steuerlast für die Besitzer erheblich. Auch in anderen Kantonen würden die Steuerbehörden den Wert der Immobilien deutlich zu tief einschätzen, womit sie die immensen Wertsteigerungen der letzten Jahre ignorierten, schreibt die NZZaS. So habe Zürich die steuerliche Einschätzung der Liegenschaften im Jahr 2009 letztmals aktualisiert, obwohl diese Praxis den gesetzlichen Vorgaben widerspreche. Diese legten fest, dass sich die Schätzung am aktuellen Verkehrswert orientieren müsse. ("NZZ am Sonntag" S. 29)