ON: Die Lockerung der Schweizerkreuz-Regeln, die das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) auf Druck des Sportartikelherstellers On beschlossen hat, sorgt im Parlament für Kritik, wie Recherchen der «NZZ am Sonntag» ergaben. Fabio Regazzi, Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) und Mitte-Ständerat, will demnach die «Lex On» rückgängig machen, gemeinsam mit Daniela Schneeberger, der SGV-Vizepräsidentin und FDP-Nationalrätin. Die beiden hätten in ihren Räten zwei gleichlautende Motionen mit der Forderung einbracht: «Schweizerkreuz nur für in der Schweiz fabrizierte Produkte.» Dabei wird laut dem Bericht argumentiert, es sei nicht im Sinne des Gesetzgebers gewesen, dass das Schweizerkreuz auch von Firmen verwendet werden könne, die in der Schweiz lediglich forschten und designten. (NZZaS, S. 37)