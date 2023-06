UBS/CS: Nach der Übernahme der Credit Suisse greife die UBS durch, schreibt die "NZZ am Sonntag". Das habe sich bereits am ersten Tag gezeigt: Als die CS-Angestellten am Montag zur Arbeit erschienen, wurden sie laut dem Medienbericht von Dutzenden sogenannter Secondees der UBS erwartet. Diese würden seither Prozesse, Kunden und Kredite bei der Tochterbank prüfen. Die vollständige Integration werde noch Monate, wenn nicht Jahre dauern. In dieser Phase müssen die CS-Chefs jeweils an zwei Vorgesetzte rapportieren - einen bei der CS und einen bei der UBS. Diese Struktur begünstige Machtkämpfe. UBS-Präsident Colm Kelleher hatte zuletzt in Aussicht gestellt, dass die Integration wohl sicher drei bis vier Jahre dauern werde. Gleichzeitig spiele bei der neuen Superbank auch der Bund eine Hauptrolle: "Der Staat subventioniert die UBS mit etwa 15 Milliarden Franken pro Jahr", sagt Ökonom Adriel Jost zur NZZaS. Der Betrag umfasse unter anderem die Bankenlizenz und die implizite Staatsgarantie. Für alle Schweizer Banken beziffert Jost die Höhe der Subventionen auf 30 Milliarden. (NZZaS, S. 23ff.)