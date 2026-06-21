AESCHBACH: Der Luzerner Schokoladenhersteller Aeschbach Chocolatier muss gemäss dem «Sonntagsblick» einen Teil seines Gewinns an die Behörden abgeben. Dies habe das Bundesgericht entschieden. Für das Museum, das Café und den Eventbereich habe die Firma 2021 Härtefallhilfen von insgesamt 204'455 Franken erhalten. Allerdings erzielte das Unternehmen im gleichen Jahr einen Gewinn von rund 700'000 Franken. Daher forderten die Behörden die Gelder zurück. Aeschbach argumentierte, die Unterstützung sei nicht an die Firma als Ganzes, sondern nur an drei Sparten gegangen. Diese hätten einen Verlust von fast 300'000 Franken erzielt. Für die Bundesrichter reichte dies nicht. Geschäftsführer Jürg Rogenmoser sagte gegenüber der Zeitung, das Urteil sei zwar nicht im Sinne seiner Firma ausgefallen, es schaffe aber die gewünschte Rechtssicherheit. Ausserdem seien die Härtefallgelder bereits im letzten Jahr vollständig zurückbezahlt worden. (SoBli, S. 10)