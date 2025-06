STRAUMANN: Der Dentalkonzern Straumann kämpft mit einem rückläufigen Aktienkurs, der seit Jahresbeginn um fast 10 Prozent gefallen ist, wie es einem Artikel in der NZZ am Sonntag heisst (der Artikel ist auch auf themarket.ch erschienen). Der Rückgang spiegelt die schwierige Konsumentenstimmung in den USA wider, die auch Straumann zu schaffen macht, da Zahnimplantate und Aligner oft aus eigener Tasche finanziert werden müssen. Trotz des Rückgangs bleibt Straumann optimistisch und verfolgt weiterhin das Ziel, seinen Umsatz bis 2030 auf 5 Milliarden Franken zu steigern. Der Konzern hat sich durch strategische Akquisitionen, wie etwa der Übernahme von Clear Correct, als Vollanbieter in der Zahnmedizin etabliert. Analysten sind zuversichtlich, dass Straumann von einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den USA profitieren wird, was zu einem Rebound der Aktien führen könnte. In der Zwischenzeit bleibt der Konzern jedoch durch die anhaltende Zurückhaltung der Konsumenten in Nordamerika beeinträchtigt. (NZZaS, S. 39)