MIGROS: Die Migros-Gesundheitstochter Medbase will in ihren Apotheken vermehrt medizinische Behandlungen anbieten. Denkbar sind künftig etwa Blutentnahmen für Laboruntersuchungen, wie Medbase-Chef Marcel Napierala in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Samstag sagt. So sollen sich Apotheken vermehrt von Verkaufsstellen zu Behandlungsorten wandeln. Es handle sich dabei allerdings um kleine Schritte und nicht um eine Revolution, relativiert Napierala die Strategie etwas. Diese sei aber nötig, weil in den nächsten Jahren Tausende von Hausärztinnen und Hausärzten aus dem Beruf ausscheiden würden. Dabei Medbase sei in allen Geschäftsbereichen rentabel und die Migros-Spitze habe sich zur Gesundheitssparte bekannt. «Auch, weil sie gesehen hat, dass wir in einem wachsenden Markt tätig sind», so Napierala. Dass Medbase eine eigene Krankenkasse wird, schloss der Firmenchef auf Nachfrage der Zeitung «mit Sicherheit» aus. Vielmehr brauche es gute Kooperationen mit bestehenden Krankenkassen. Der Kauf des Schweizer Geschäfts der Online-Apotheke DocMorris (ehemals Zur Rose) bringe zudem völlig neue Möglichkeiten im digitalen Geschäft wie in der Telemedizin, so der CEO einem weiteren Interview mit dem «SonntagsBlick». Wo allenfalls weiter investiert werden könnte, werde im Herbst diskutiert, so Napierala weiter. Der Fokus liege im Moment allerdings auf der Qualität und nicht der Quantität. (NZZaS, S. 11; siehe separate Meldung; SoBli S. 30-31)