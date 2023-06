COOP: In naher Zukunft dürfte Milch in der Schweiz hauptsächlich in PET-Flaschen verkauft werden. Die Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie (VMI) bestätigt entsprechende Recherchen der "NZZ am Sonntag": "Neue Anlagen für die Milchabfüllung in Kunststoffgebinde werden grösstenteils auf PET ausgerichtet sein", schreibt die Branchenorganisation. Der Grund: Nachhaltigkeitsbemühungen. Die Milchindustrie setze sich dafür ein, dass das Pariser Klimaabkommen umgesetzt wird. Im Mai habe sich der Vorstand mit der Thematik Kunststoffverpackungen für flüssige Milchprodukte befasst, so die VMI. Die Erkenntnis: "PET ist der einzige Recycling-Kreislauf, der heute in der Schweiz flächendeckend funktioniert." Bereits haben mehrere Milchverarbeiter Vorbereitungen getroffen. Darunter sehr prominente. "Coop bietet ab nächster Woche eine regionale Biomilch in einer PET-Flasche in der Verkaufsregion Ostschweiz und Tessin an", schreibt die Genossenschaft auf Anfrage der "NZZ am Sonntag". (NZZaS, S. 25)