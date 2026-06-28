SKYGUIDE: Nach Abschluss der Konsultationsphase hält Skyguide-Chef Peter Merz am Abbau von 220 Stellen fest. «Wir werden den Abbau so sozialverträglich wie möglich gestalten. Aber: Am Abbau führt kein Weg vorbei, wir müssen hier konsequent bleiben», sagt Merz in einem Interview mit dem Sonntagsblick. Zugleich stellt er eine Fusion der Standorte in Dübendorf und Genf zur Diskussion. Die Strategie-Diskussion stehe jedoch erst am Anfang. «Es reicht nicht aus, zu sagen: Skyguide soll sparen, aber es darf sich nichts ändern. Wir schauen uns alles ganz genau an. Denkbar wäre auch ein ganz neuer Standort», sagt Merz. Gegen Schadensersatzforderungen der Swiss wegen eines Softwarefehlers wehrte sich Merz. «Wenn wir beginnen, uns gegenseitig mit Schadenersatzforderungen zu belasten, hilft das der Zusammenarbeit nicht», sagte er. Wenn man beginne, alle Störungsfaktoren gegenseitig aufzurechnen, würden «alle verlieren». (SoB S. 30-31)