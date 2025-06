SWISSCOM: Der Telekomkonzern wird als möglicher Käufer des Zurich Film Festivals (ZFF) genannt. Es würden sich Gerüchte in der Branche mehren, wonach die NZZ das Kino Frame und das Filmfestival loswerden will und Käufer sucht, schreibt die «Schweiz am Wochenende». Zuerst berichtete das Portal «Inside Paradeplatz» darüber. Oft falle in Gesprächen mit Branchenkennern der Name der Swisscom, schreibt die SaW. Deren Tochtergesellschaft Blue betreibe mehrere Kinos in der Schweiz und könnte die Frame-Säle mühelos integrieren. Man nehme keine Stellung zu Gerüchten, heisst es laut der Zeitung von der Swisscom. Die NZZ will auf Anfrage «Gerüchte und Spekulationen» ebenfalls nicht kommentieren. Sprecherin Karin Heim bestätigt aber, dass «verschiedene Optionen geprüft werden, um das ZFF breiter aufzustellen». Ein Verkauf könnte also durchaus eine Option sein. (SaW, S.15)