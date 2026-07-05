TOURISMUS: Schweiz Tourismus hat den gesetzlichen Auftrag, Gäste ins Land zu locken. Aufgrund der Wachstumsskepsis in der Bevölkerung - Stichwort Overtourism - ist dieser Auftrag aber zunehmend umstritten. So hat Schweiz Tourismus die Strategie und die Kommunikation angepasst und Anfang 2024 verkündet, dass neu die geografische und zeitliche Verteilung der Besuchermassen im Vordergrund stehen soll. Das Ziel: eine Entlastung der touristischen Hotspots. In der Leistungsvereinbarung mit dem Bund wird verlangt, dass kleinere und mittlere Destinationen gegenüber den 50 grössten Destinationen Marktanteile gewinnen oder zumindest halten. Dieses Ziel wurde bisher klar verfehlt, heisst es in einer Analyse der «NZZ am Sonntag». In der Logiernächte-Statistik sind keine Hinweise auf eine bessere Verteilung erkennbar - weder räumlich noch zeitlich. Im Gegenteil: Seit der Einführung der neuen Strategie haben die Grossen ihren Vorsprung gar weiter ausgebaut. Sie steigerten die Übernachtungen gegenüber 2023 um 1,7 Millionen Logiernächte, ein Plus von über 6 Prozent. Die rund 130 kleineren Destinationen verzeichneten dagegen weniger als 2 Prozent Wachstum. Schweiz Tourismus räumt ein, dass sich die Besucherströme bisher nicht verlagert haben. Die Organisation ist jedoch der Meinung, dass es noch zu früh sei für eine Bilanz. (NZZaS, S. 35)