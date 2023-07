ENERGIE: Klimafreundlich hergestellter Wasserstoff soll in der Industrie und in der Stromversorgung dereinst fossiles Gas ersetzen. Doch die Kantone befürchten, dass die Schweiz in dieser Entwicklung abgehängt wird. Ihre Energiedirektorenkonferenz (EnDK) wirft dem Bundesrat in einem Brief an den Bundesrat Untätigkeit vor. Beim Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur dürfe "nicht noch mehr wertvolle Zeit" verlorengehen, heisst es in der "NZZ am Sonntag". Besonders besorgt sind die Kantone über die Entwicklung des Transportnetzes für Wasserstoff in Europa: Die Pläne der EU zeigen ein Leitungsnetz, das die Schweiz umgeht. "Es scheint, dass die Schweiz lediglich dabei zusieht, wie die EU-Nachbarländer Fakten schaffen und ihr damit Opportunitäten entgehen", kritisiert die EnDK. Der Anschluss der Schweiz an das europäische Wasserstoff-Transportnetz und den europäischen Wasserstoffmarkt ist nach Ansicht der EnDK zwingend auch in die EU-Sondierungsgespräche zu einem Stromabkommen aufzunehmen, so die Kantone. (NZZaS, S. 31, siehe auch separate Meldung)